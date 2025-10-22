Росавиация: Аэропорт Калининграда изменит расписание из-за атак на Ленобласть

Атаки дронов ВСУ и последовавшие в связи с этим огрнаичения в Ленинградской области сказались на работе воздушной гавани Калининграда «Храброво», где будут корректировать расписание полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что изменения ждут график как прилетов в российский эксклав, так и вылетов из него. Росавиация напомнили, что введение ограничений нужны для обеспечения безопасности полетов.
Несколько часов назад в Пензенской области ввели план «Ковер». В регионе действует временный запрет на использование воздушного пространства.
Накануне в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи временно ограничены полёты. Кроме того, аналогичные меры действовали в Краснодаре, Владикавказе и Грозном.