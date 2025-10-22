Эксперт: Из-за тараканов у соседа можно потребовать компенсацию морального вреда

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что делать, если у соседа есть тараканы в квартире. В этом случае его можно привлечь к ответственности по статье 6.4 КоАП РФ.
По словам эксперта, подобная норма касается нарушения санитарно-эпидемиологических требований к жилью, размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей. Также может быть применена статья 7.21 КоАП России о нарушении правил пользования жилыми помещениями, здесь штраф уже от 1000 до 1500 рублей.
— По Жилищному кодексу каждый гражданин обязан поддерживать квартиру в надлежащем состоянии и не нарушать права соседей. Можно подать иск в суд и потребовать обязать соседа провести дезинсекцию и привести помещение в порядок, — рассказал Бондарь в беседе с RT.
Суды часто устанавливают конкретные сроки для устранения нарушений и назначают штрафы за каждый день просрочки, отметил он. По его словам, также закон позволяет требовать компенсацию морального вреда по статье 151 ГК России.
— Судебная практика показывает, что такие выплаты составляют от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Материальный ущерб тоже подлежит возмещению согласно статье 1064 ГК России. Можно требовать компенсации расходов на покупку средств от насекомых, оплату услуг дезинсекции, ремонт испорченной мебели и замену продуктов, — рассказал эксперт.
