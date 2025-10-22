Эксперт: Из-за тараканов у соседа можно потребовать компенсацию морального вреда

Новосибирский областной суд обязал местную жительницу снять внешний блок кондиционера, который был установлен на фасаде многоквартирного дома. Вода с устройства капала на стены здания и подоконник соседа, который подал из-за этого жалобу. Проверка показала, что женщина не согласовала установку кондиционера, которая к тому же была выполнена с нарушением технических требований. Что произошло в Новосибирске и станут ли «вне закона» все кондиционеры после этого прецедента, разбиралась «Вечерняя Москва».