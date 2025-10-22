В Пермском планетарии сказали, как будут работать после закрытия на ремонт

Формат работы после закрытия здания Пермского планетария на ремонт объяснил лектор учреждения Виталий Францев в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Пермский планетарий будет закрыт две недели — с 5 ноября. По словам Францева, за это время там заменят кресла для зрителей и обновят полы. Несмотря на то, что здание будет закрыто, учреждение продолжит работу, но в другом формате.
«Планетарий будет работать с выездным надувным куполом. Будем ездить по детским садам и школам и детям показывать. Нужно звонить в планетарий и делать заявку, чтобы к вам приехали», — рассказал perm.aif.ru Виталий Францев.
Он добавил, что выездные показы будут рассчитаны только на детскую аудиторию. До начала ремонта учреждение работает в прежнем режиме.
Напомним, Пермский планетарий открылся в феврале 1960 года. Начиная с 1961 года его сотрудники выезжают с передвижным планетарием по другим населённым пунктам и рассказывают людям о космосе. Подробнее о работе Пермского планетария в интервью perm.aif.ru рассказывала директор учреждения Таисия Балтина.