Минпромторг ждет множество вариантов проверки возраста в магазинах

Он напомнил, что уже до конца осени в пилотном режиме в одной из торговых сетей начнет применяться биометрическая система.
«Причем у нас есть несколько сервисов, которые позволяют обеспечивать идентификацию граждан по биометрии. Это единая биометрическая система. Это первый национальный мессенджер Max. У нас уровень развития цифровых сервисов торговли запредельный. Поэтому я думаю, что мы увидим разные решения, которые будут удобны гражданам», — сказал он.
По его словам, почти каждая торговая сеть в России имеет еще и собственную информационную систему, которая, например, позволяет реализовать программы лояльности, скидки для определенных категорий населения. «И вот такая цифровая инфраструктура позволяет многим свои решения внедрять по биометрии. То есть у кого-то это может быть определение лицу или face ID. У кого-то это может быть с помощью учетной записи в Госуслугах», — отметил Чекушов.
Главная же задача таких сервисов — обеспечить выполнение обязательных требований, установленных законом к лицам, приобретающим продукцию 18+. «И идентификация граждан по биометрии как раз решает в абсолютном режиме эту задачу», — подчеркнул он.
Ранее Чекушов заявлял, что Минпромторг РФ поддерживает внедрение различных форматов идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями. Он отмечал, что министерство совместно с торговыми сетями и маркетплейсами ведет работу по разработке принципов идентификации личности.