Минпромторг ждет множество вариантов проверки возраста в магазинах

По его словам, почти каждая торговая сеть в России имеет еще и собственную информационную систему, которая, например, позволяет реализовать программы лояльности, скидки для определенных категорий населения. «И вот такая цифровая инфраструктура позволяет многим свои решения внедрять по биометрии. То есть у кого-то это может быть определение лицу или face ID. У кого-то это может быть с помощью учетной записи в Госуслугах», — отметил Чекушов.