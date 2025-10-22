Ричмонд
Минпромторг ждет множество вариантов проверки возраста в магазинах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает появления множества способов подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, в том числе через мессенджер Max. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов в студии ТАСС на форуме РЭЦ «Сделано в России».

Он напомнил, что уже до конца осени в пилотном режиме в одной из торговых сетей начнет применяться биометрическая система.

«Причем у нас есть несколько сервисов, которые позволяют обеспечивать идентификацию граждан по биометрии. Это единая биометрическая система. Это первый национальный мессенджер Max. У нас уровень развития цифровых сервисов торговли запредельный. Поэтому я думаю, что мы увидим разные решения, которые будут удобны гражданам», — сказал он.

По его словам, почти каждая торговая сеть в России имеет еще и собственную информационную систему, которая, например, позволяет реализовать программы лояльности, скидки для определенных категорий населения. «И вот такая цифровая инфраструктура позволяет многим свои решения внедрять по биометрии. То есть у кого-то это может быть определение лицу или face ID. У кого-то это может быть с помощью учетной записи в Госуслугах», — отметил Чекушов.

Главная же задача таких сервисов — обеспечить выполнение обязательных требований, установленных законом к лицам, приобретающим продукцию 18+. «И идентификация граждан по биометрии как раз решает в абсолютном режиме эту задачу», — подчеркнул он.

Ранее Чекушов заявлял, что Минпромторг РФ поддерживает внедрение различных форматов идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями. Он отмечал, что министерство совместно с торговыми сетями и маркетплейсами ведет работу по разработке принципов идентификации личности.