Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками на выигрыши

Мошенники начали рассылать электронные письма с поддельными уведомлениями о выигрыше за активность на маркетплейсах.
В сообщениях содержится фишинговая ссылка, переход по которой приводит к автоматическому скачиванию вредоносной программы. Попав на устройство, она открывает злоумышленникам удалённый доступ к компьютеру или смартфону, что позволяет им похищать личные данные и финансовую информацию.
Как отмечают правоохранители, в конце сентября 2025 года была зафиксирована новая волна фишинговых атак, основанная на поддельных ресурсах, обещающих гражданам выплату доходов от добычи полезных ископаемых. За прошедший год эксперты обнаружили около 1500 таких сайтов. Их оформление напоминает известные новостные площадки и государственные порталы, включая использование официальной символики и элементов фирменного дизайна, что создаёт иллюзию достоверности.
Ранее в МВД напомнили, что подлинные письма с портала государственных услуг можно отличить по точному адресу отправителя, содержанию и характеру ссылок. Ведомство настоятельно рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять подлинность полученных уведомлений.
Читайте также: Выманивший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт.