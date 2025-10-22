Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками на выигрыши

Как отмечают правоохранители, в конце сентября 2025 года была зафиксирована новая волна фишинговых атак, основанная на поддельных ресурсах, обещающих гражданам выплату доходов от добычи полезных ископаемых. За прошедший год эксперты обнаружили около 1500 таких сайтов. Их оформление напоминает известные новостные площадки и государственные порталы, включая использование официальной символики и элементов фирменного дизайна, что создаёт иллюзию достоверности.