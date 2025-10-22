Ричмонд
В Роскачестве объяснили, как отличить цифрового клона от реального родственника

Нейросети создают настолько реалистичные изображения, что 62−80% россиян не отличают их от настоящих.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники всё активнее используют нейросети на основе искусственного интеллекта для создания реалистичных голосовых копий близких, рассказали ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Для этого им достаточно короткого фрагмента голоса, который легко взять из аудиосообщений в мессенджерах или видео в соцсетях.

«Технологии настолько продвинулись, что отличить имитацию от реального человека по голосу или видео в режиме реального времени становится сложно. Особенно уязвимы пожилые люди и подростки. Рекомендуем вести разговоры с близкими, придумать кодовое слово, чтобы сразу понимать, когда звонит действительно ваш человек», — отметил руководитель Центра Сергей Кузьменко.

Он подчеркнул, что подделку голоса можно выявить даже при звонке с правильного номера — например, по неестественным фоновым шумам: ровному шуму ветра, сигналам машин или резким звукам. Мошенники сознательно используют такие помехи, чтобы скрыть механическое, без пауз и эмоциональных оттенков звучание голоса.

По данным организации, сгенерированные нейросетями изображения стал настолько реалистичными, что большинство россиян (от 62% до 80%) не могут отличить их от настоящих.

Ранее сообщалось, что мошенники обирают пенсионеров под видом предоставления льгот на связь.