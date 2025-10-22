В Роскачестве объяснили, как отличить цифрового клона от реального родственника

«Технологии настолько продвинулись, что отличить имитацию от реального человека по голосу или видео в режиме реального времени становится сложно. Особенно уязвимы пожилые люди и подростки. Рекомендуем вести разговоры с близкими, придумать кодовое слово, чтобы сразу понимать, когда звонит действительно ваш человек», — отметил руководитель Центра Сергей Кузьменко.