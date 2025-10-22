В Роскачестве объяснили, как отличить цифрового клона от реального родственника

Мошенники всё активнее используют нейросети на основе искусственного интеллекта для создания реалистичных голосовых копий близких, рассказали ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Для этого им достаточно короткого фрагмента голоса, который легко взять из аудиосообщений в мессенджерах или видео в соцсетях.
«Технологии настолько продвинулись, что отличить имитацию от реального человека по голосу или видео в режиме реального времени становится сложно. Особенно уязвимы пожилые люди и подростки. Рекомендуем вести разговоры с близкими, придумать кодовое слово, чтобы сразу понимать, когда звонит действительно ваш человек», — отметил руководитель Центра Сергей Кузьменко.
Он подчеркнул, что подделку голоса можно выявить даже при звонке с правильного номера — например, по неестественным фоновым шумам: ровному шуму ветра, сигналам машин или резким звукам. Мошенники сознательно используют такие помехи, чтобы скрыть механическое, без пауз и эмоциональных оттенков звучание голоса.
По данным организации, сгенерированные нейросетями изображения стал настолько реалистичными, что большинство россиян (от 62% до 80%) не могут отличить их от настоящих.
Ранее сообщалось, что мошенники обирают пенсионеров под видом предоставления льгот на связь.