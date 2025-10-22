Экс-президента Боливии Моралеса обвиняют в торговле людьми

Экс-президент Боливии Эво Моралес является обвиняемым по делу о торговле людьми. Об этом информирует RTP Bolivia со ссылкой на потерявшую свой пост прокурора департамента Тариха Сандру Гутьеррес.
«Мы подали их вчера вечером. Официальные обвинения в преступлениях, связанных с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах, против Хуана Эво Моралеса», — сказала Гутьеррес.
При этом генпрокурор Боливии Роджер Мариака Монтенегро уточнил, что отставка Гутьеррес не связана с делом бывшего президента и дополнил информацию тем, что, кроме Моралеса, по делу проходит в качестве обвиняемой ещё одна женщина.
Детали дела не разглашаются, известно только, что потерпевшей по делу проходит девушка, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, и её малолетний ребёнок.
