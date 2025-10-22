Спортсмен из Иркутской области победил на этапе Кубка мира в Болгарии

Иркутский скайраннер Виталий Чернов блестяще завершил сезон, одержав победу в своей возрастной категории на финальном этапе Кубка мира в Болгарии. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве спорта региона, соревнования в дисциплине «вертикальный километр» прошли 18 октября в горах Руй и собрали более 150 сильнейших атлетов со всего мира.
— Среди мужчин 45−49 лет мастер спорта России показал лучшее время, преодолев дистанцию в 4,3 км с набором высоты 930 метров за 39,16 минуты, — уточнили в министерстве.
В общем зачете этапа Кубка мира, где участвовали спортсмены всех возрастов, Виталий Чернов занял четвертое место. По итогам всего сезона он вошел в семерку лучших, и этот результат особенно впечатляет, ведь чемпион участвовал лишь в двух из восьми этапов. Кстати, ранее спортсмен завоевал бронзу на чемпионате Европы и неоднократно становился чемпионом России.
