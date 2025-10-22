Спортсмен из Иркутской области победил на этапе Кубка мира в Болгарии

В общем зачете этапа Кубка мира, где участвовали спортсмены всех возрастов, Виталий Чернов занял четвертое место. По итогам всего сезона он вошел в семерку лучших, и этот результат особенно впечатляет, ведь чемпион участвовал лишь в двух из восьми этапов. Кстати, ранее спортсмен завоевал бронзу на чемпионате Европы и неоднократно становился чемпионом России.