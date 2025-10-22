Ричмонд
Выгодно ли татарстанцам уходить в отпуск в ноябре

Некоторые жители Татарстана планируют уйти в отпуск в ноябре. Но почему это месяц считается невыгодным для отдыха с финансовой точки зрения — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Сумма отпускных выплат, которые начисляются работникам перед отдыхом, рассчитывается исходя из среднего числа дней в месяце — 29,3. При этом стоимость рабочего дня зависит от их количества в отдельно взятом месяце. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже их стоимость, в связи с тем, что заработная плата не меняется на протяжении календарного года. Соответственно, при отпуске в месяце с наименьшим числом рабочих дней происходит увеличение суммы денежных потерь. Иными словами, чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодным считается отпуск.

В ноябре у татарстанцев будет всего 18 рабочих дней, что меньше, чем в большинстве других месяцев в 2025 году. Меньше было только в январе — 17, а аналогичные цифры наблюдались в мае и июне. Поэтому выгоднее будет отложить отпуск до декабря, поскольку на первый месяц зимы придется 22 рабочих дней, а значит, сумма денежных потерь окажется меньшей, чем в ноябре.