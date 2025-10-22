Россиянам рассказали, как отличить настоящего садовода от ловкого перекупщика на рынке

По словам фермера, у домашних яиц чаще яркие желтки, а вот размер не имеет значения, так как все зависит от курицы. И, вопреки народным приметам, грязная скорлупа вовсе не знак натуральности. Ловкие торговцы нередко берут дешевые фабричные яйца, стирают с них маркировку, слегка пачкают пометом и выдают за «деревенские».