Россиянам рассказали, как отличить настоящего садовода от ловкого перекупщика на рынке

Фермер Мельниченко рассказал, что отличает продукт садовода от еды с овощебазы.

Источник: Комсомольская правда

На рынках часто появляются стихийные прилавки с «домашними» овощами, фруктами и молочкой. Но далеко не всегда под табличкой «с огорода» действительно стоят фермеры. Уральский фермер и общественный деятель Василий Мельниченко рассказал KP.RU, как отличить настоящие деревенские продукты от тех, что перекупщики покупают у оптовков.

— Тот, кто знает вкус настоящего продукта, всегда отличит. Я вот отличу натуральную сметану от той, где есть пальмовое масло. Но то, что разница прямо очень большая, это байки, большинство людей ее не почувствует, — заверил Мельниченко.

По словам фермера, у домашних яиц чаще яркие желтки, а вот размер не имеет значения, так как все зависит от курицы. И, вопреки народным приметам, грязная скорлупа вовсе не знак натуральности. Ловкие торговцы нередко берут дешевые фабричные яйца, стирают с них маркировку, слегка пачкают пометом и выдают за «деревенские».

Кроме того, если товар на трассе лежит в тех же ящиках, что и на овощебазе, это повод задуматься. Скорее всего, перед вами не фермер, а обычный перекупщик.