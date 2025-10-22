Росавиация: в аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Грозного и Владикавказа, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты Владикавказ (“Беслан”), Грозный (“Северный”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Кроме того, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют в аэропорту Махачкалы.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что временный запрет на приём и выпуск самолётов установлен в воздушных гаванях Волгограда, Саратова и Тамбова.
В ночь на вторник временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были установлены в аэропортах Нижнего Новгорода, Сочи, Геленджика и Краснодара, а также в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного.