Эксперт дал советы, как распознать домашние яблоки среди оптовых

Многие хотят купить настоящие домашние яблоки, но даже на рынках и у дорог часто продают плоды с фермерских или промышленных хозяйств. Уральский фермер и общественный деятель Василий Мельниченко рассказал KP.RU, как отличить настоящий урожай, чтобы не переплачивать за оптовый товар.
— С промышленных хозяйств все яблоки ровные, красивые, как близнецы-братья. А в частных хозяйствах яблони, как правило, старые и яблочки с них корявенькие, — пояснил Мельниченко.
По словам фермера, яблоки из частных садов могут выглядеть неровными, но при этом они насыщеннее по вкусу и полезнее по микроэлементам. В оптовых партиях плоды почти всегда одинаковые, а их вкус и качество могут сильно отличаться от «домашних».
— По микроэлементам яблоки со старых яблонь насыщеннее. Надо 3−5 яблок съесть из новых садов, чтобы заменить одно из старого, — уточнил фермер.
Отметим, что стоит обращать внимание на упаковку. Оптовые яблоки продаются в одинаковых ящиках по 10−15 кг. Если на уличном прилавке видите такие же, это повод насторожиться — скорее всего, перед вами перекупщик, а не частный фермер.