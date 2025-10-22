Эксперт дал советы, как распознать домашние яблоки среди оптовых

По словам фермера, яблоки из частных садов могут выглядеть неровными, но при этом они насыщеннее по вкусу и полезнее по микроэлементам. В оптовых партиях плоды почти всегда одинаковые, а их вкус и качество могут сильно отличаться от «домашних».