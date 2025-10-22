Размер и грязь — не показатель: как перекупы продают магазинный яйца под видом домашних

Россиянам стоит внимательнее смотреть, какие яйца они покупают на трассах и рынках. Под видом свежих деревенских часто могут попасться самые обычные фабричные. Уральский фермер и общественный деятель Василий Мельниченко рассказал KP.RU, как перекупы продают магазинные яйца под видом домашних.
— Размер яичка ни о чем не говорит. Это от курицы зависит — есть маленькие, есть крупные, — пояснил Мельниченко.
Главный миф, что натуральное яйцо должно быть грязным. На самом деле все наоборот: настоящий хозяин никогда не вынесет на продажу продукт в помете.
— Вряд ли я или кто-то из соседей так бы делал. Десять раз его оботрешь перед тем, как людям продавать. Да и если в курятнике чисто, курица сама все чистенько сделает, — отметил фермер.
По его словам, некоторые перекупы специально «придают вид натуральности». Они смывают штампики с фабричных яиц, вымазывают их куриным пухом или пометом и просят за такие «домашние» вдвое больше.