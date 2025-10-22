В Москве проведут профсоюзные уроки для более 9 тыс. школьников и студентов

«Профсоюзные уроки охватывают школы и колледжи города. В этом учебном году пройдут 300 уроков, их посетят свыше 9 тыс. человек», — сказал он.
Гужевкин подчеркнул, что проекту «Профсоюзные уроки» исполнилось 20 лет. За это время московские педагоги, активно участвующие в профсоюзном движении, провели для школьников и студентов 6 тыс. уроков. «Проект стал неотъемлемой частью образовательной и воспитательной работы, помогая детям узнавать о своих правах и роли социального диалога в жизни города. Все это время профсоюзные уроки остаются востребованным и эффективным форматом занятий для школьников и студентов по истории и основам трудовых отношений», — сказал Гужевкин.
Он отметил, что уроки стали интерактивными, мультимедийными и профориентационными. Благодаря цифровым технологиям ребята лучше запоминают факты о профсоюзном движении, разбираются в трудовом законодательстве и развивают свои исследовательские компетенции. Также они открывают для себя многообразие профессий, знакомятся с требованиями к современному специалисту и формируют свой осознанный карьерный путь. В рамках профсоюзных уроков проводятся мастер-классы для воспитанников дошкольных учреждений, занятия для школьников и лекции для студентов колледжей.
«Программа разработана с учетом возраста ребят: младшие школьники знакомятся с основами профсоюзного движения через игру, подростки изучают правозащитную деятельность профсоюзов и компетенции будущего, а студенты погружаются в вопросы современного рынка труда и перспективных профессий. Особенностью нашего проекта является и то, что зачастую занятия проводят как молодые лидеры профдвижения, так и ветераны педагогического труда, создавая уникальную связь поколений. В этом году этот принцип также нашел продолжение в темах, посвященных развитию наставничества», — сказал Гужевкин, добавив, что также среди тем профсоюзных уроков этого года — аспекты достойного труда в XXI веке и вклад учителей в Великую Победу.