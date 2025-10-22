Новый речной маршрут появится в столице

«Формирование лучшей в мире транспортной системы — одна из ключевых задач Правительства Москвы. В столице развиваются все виды транспорта, и все они интегрированы друг с другом. Столичный речной транспорт — первый в мире современный водный вид транспорта, который работает на электрической тяге и курсирует по реке круглый год. В настоящее время в городе работают три речных маршрута. Ими могут воспользоваться более 1,8 млн горожан. Столичный флот состоит из 29 судов. В 2026 году планируется запуск новых на четвертом маршруте Киевский — Лужники», — говорится в сообщении.