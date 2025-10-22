В Ташкенте «Нексия» на скорости влетела в летнюю террасу кафе — чудом никто не пострадал

По данным Управления безопасности дорожного движения, момент аварии зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как водитель «Нексии» на большой скорости теряет управление, машину заносит — она вылетает на встречную полосу и сталкивается с припаркованным на обочине «Матизом». После этого «Нексия» влетает на территорию летней площадки кафе.