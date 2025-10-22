В Ташкенте «Нексия» на скорости влетела в летнюю террасу кафе — чудом никто не пострадал

Автомобиль «Nexia» на скорости вылетел с дороги прямо в открытую террасу кафе — по счастливой случайности никто не пострадал.
Как всё произошло.
По данным Управления безопасности дорожного движения, момент аварии зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как водитель «Нексии» на большой скорости теряет управление, машину заносит — она вылетает на встречную полосу и сталкивается с припаркованным на обочине «Матизом». После этого «Нексия» влетает на территорию летней площадки кафе.
Инцидент произошёл 21 октября примерно в 15:30 на улице Феруза в Мирзо-Улугбекском районе столицы. К счастью, в результате ДТП никто не получил травм.
За рулём был несовершеннолетний.
Как выяснилось позже, за рулём находился несовершеннолетний подросток, который без спроса взял ключи у старшего брата и решил прокатиться по городу. После аварии автомобиль был отправлен на штрафстоянку.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители пока не уточняют, какое наказание грозит родителям подростка и владельцу автомобиля.