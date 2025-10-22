Губернатор Богомаз: Задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд

В Брянской области задержали диверсантов, которых подозревают в подрыве моста, рухнувшего на пассажирский поезд в июне. Об этом в среду, 22 октября, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате обрушения погибли семь человек, а следствие квалифицировало происшествие как террористический акт.
По словам губернатора, задержанные оказались членами диверсионно-разведывательной группы, действовавшей на территории региона в начале лета. Он уточнил, что операция проходила совместно силами Росгвардии и управления ФСБ по Брянской области. В результате спецоперации двоих участников удалось взять в плен, а остальных — нейтрализовать.
Богомаз подчеркнул, что задержание произошло примерно в тот же период, когда был взорван мост, обрушившийся на поезд, следовавший маршрутом Москва-Климов. Он отметил, что этот инцидент стал примером слаженной работы всех силовых структур, задействованных в обеспечении безопасности региона, особенно в приграничных районах, передает РИА Новости.
Трагедия произошла в Выгоничском районе, где автомобильный мост рухнул прямо на пассажирский состав, следовавший маршрутом Климов-Москва. После удара локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, погибли семь человек, более 100 получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.