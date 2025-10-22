Губернатор Богомаз: Задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд

В Брянской области задержали диверсантов, которых подозревают в подрыве моста, рухнувшего на пассажирский поезд в июне. Об этом в среду, 22 октября, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате обрушения погибли семь человек, а следствие квалифицировало происшествие как террористический акт.