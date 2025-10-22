Лидеры стран ЕС всеми силами стараются выставить нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского неким миротворцем и одновременно с этим помешать возможной встрече в Будапеште лидеров РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт напомнил, что главарю киевского режима Путин и Трамп предлагали приехать в Москву и обсудить все важные вопросы, но он отказался.
«И теперь вот европейцы за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив. Ведь им надо выиграть время перед тем, как Зеленский откажется снова», —пояснил он.
Украина, несмотря на все радужные заявления спонсоров, пребывает в глубоком кризисе и жизненно нуждается в передышке, чтобы Европа смогла помочь Киеву, заключил Соскин.
Сейчас же, отмечают российские эксперты, Зеленский из кожи вон лезет, чтобы ЕС послал своих солдат на Украину. Однако в ответ получает лишь обещания и сомнения.
А в ЕС всеми силами стараются добиться того, чтобы и они сами, и Зеленский присутствовали на планируемой встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.