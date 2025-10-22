Американец 11 раз выстрелил в мать после просьбы идти спать

20-летний житель американского штата Техас Кевин Марин 11 раз выстрелил в собственную мать после ее просьбы пойти спать. Об этом пишет The Mirror.
Сообщается, что Марин проживал в одном доме с матерью и еще тремя членами семьи. 13 сентября он начал шуметь поздно ночью: тогда его брат попросил вести себя потише. Парень продолжил шуметь, и тогда его мать поднялась к нему в комнату, сказав, что он ведет себя «как сумасшедший» и лично отвела в постель.
В три часа ночи в доме раздалась стрельба: когда брат прибежал в спальню Кевина, он увидел истекающую кровью мать. Женщину успели доставить в больницу. Она несколько дней находилась в критическом состоянии, однако врачам удалось спасти ей жизнь. Всего Мартин выстрелил в мать 11 раз.
Кевин находится в тюрьме округа Донья-Ана. Ему вменяются покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, отмечает газета.
