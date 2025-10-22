Белорусские лыжники не выступят на Олимпиаде в Италии в 2026 году

В пресс-службе организации обратили внимание, что белорусские и российские спортсмены не примут участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Совет федерации проголосовал за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из Беларуси и России в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в квалификационных соревнованиях под эгидой FIS к Олимпийским и Паралимпийским играм.