Два медведя напали в Японии на бегуна и сломали ему кости

На бегуна в лесах в районе японского города Меко напали два гималайских медведя. Инцидент произошел в начале октября. Об этом сообщает издание People.
Когда мужчина увидел хищников, он попытался уйти, однако в этот момент один из медведей направился прямо к нему. После этого спортсмен начал кричать, надеясь отпугнуть животных.
— Я видел, что он собирается броситься на меня — и он это сделал (…) Я много кричал, в борьбе или бегстве, думая: «Ну, это либо пойдет очень, очень плохо, как будто оно отпустит и убежит, либо это просто будет продолжаться», — рассказал мужчина.
Один из медведей бросил пострадавшего на землю с такой силой, что у него сломалась рука. После этого звери отступили, а мужчина позвонил жене, которую попросил встретить его. Он пробежал до места встречи с супругой еще километр, после чего они спустились к дороге, где его уже ждала скорая помощь.
В больнице он перенес несколько операций, передает издание.
До этого в Японии погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки — его также растерзал медведь. Утром 16 октября владелец отеля заявил о пропаже 16-летнего работника, который занимался уборкой открытой купальни.
На жителя Приморья второй раз за жизнь напал медведь. 49-летний мужчина снова смог выжить после нападения хищника. У пострадавшего сломаны лицевые кости, многочисленные рваные раны головы и тела, поврежден глаз.