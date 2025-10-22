Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей

«Работорговцы работают совместно с сообщниками, которые могут находиться в странах непосредственно. Нужно понимать, что с русскими работают в основном русскоязычные. Схема вовлечения условно: на ту или иную вакансию предварительно, в Telegram-каналах или в социальных сетях, выкладываются заманчивые объявления о работе, человек откликается и дальше его начинают обрабатывать и вести его “до точки”. Ему покупают билеты, его встречают, провожают. Если он из другого города — могут встретить и проводить в Москве, например: перелеты чаще всего через Москву у нас совершаются в разные страны. Плюс — забирают документы. И к этому надо внимательно отнестись и понимать: должны возбуждаться уголовные дела», — сказал вице-президент ЕКЦС РИА Новости.