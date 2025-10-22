Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Русскоязычные работорговцы заманивают россиян в рабство за рубежом через фальшивые объявления о работе, в том числе в мессенджерах, рассказал РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Ранее сообщалось, что военные Мьянмы освободили из мошеннического колл-центра невольно работавших в нем иностранцев, в том числе россиян. Колл-центр KK Park находился у границы с Таиландом, в качестве подневольных работников в нем содержались иностранцы, а его территория контролировалась местными повстанцами.
«Работорговцы работают совместно с сообщниками, которые могут находиться в странах непосредственно. Нужно понимать, что с русскими работают в основном русскоязычные. Схема вовлечения условно: на ту или иную вакансию предварительно, в Telegram-каналах или в социальных сетях, выкладываются заманчивые объявления о работе, человек откликается и дальше его начинают обрабатывать и вести его “до точки”. Ему покупают билеты, его встречают, провожают. Если он из другого города — могут встретить и проводить в Москве, например: перелеты чаще всего через Москву у нас совершаются в разные страны. Плюс — забирают документы. И к этому надо внимательно отнестись и понимать: должны возбуждаться уголовные дела», — сказал вице-президент ЕКЦС РИА Новости.
Статья 127.2 в УК отвечает за привлечение к ответственности в том числе за вовлечение в рабство, в том числе — за отбор документов у человека, напомнил он.