Поклонскую неожиданно предложили привлечь к ответственности за ее выбор

Советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская заявила в своих социальных сетях, что больше не исповедует христианство.

Советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская заявила в своих социальных сетях, что больше не исповедует христианство. Это признание вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом обсуждения среди верующих и общественных деятелей.

Глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» назвал произошедшее печальным и тревожным событием. По его мнению, бывший депутат и прокурор, долгие годы открыто ассоциировавшая себя с православной традицией, неожиданно отреклась от веры, что вызывает недоумение и разочарование у многих верующих. Он отметил, что Поклонская ранее активно использовала религиозную символику и православную риторику в своём публичном образе, что вызывало доверие и уважение у части общества. Теперь же, считает Иванов, создаётся впечатление, что религиозные мотивы в её деятельности могли служить лишь способом укрепить популярность.

Общественник подчеркнул, что подобная перемена подрывает доверие людей не только к самой Поклонской, но и к государственным институтам, с которыми она связана. По его словам, заявления советника Генпрокурора наносят удар по верующим и могут рассматриваться как провоцирующие общественное напряжение. Иванов предложил рассмотреть возможность привлечения Поклонской к ответственности за разжигание религиозной розни и распространение идей, близких к неоязыческим культам.

Ранее сама Поклонская пояснила, что её мировоззренческие взгляды и участие в языческих праздниках не противоречат закону. Она подчеркнула, что не видит конфликта между своим прошлым в органах прокуратуры и нынешними убеждениями, отметив, что её позиция остаётся в рамках правового поля.

Читайте также: Экс-прокурор Крыма неожиданно назвала виновных в происходящем на Украине.

