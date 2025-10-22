Поклонскую неожиданно предложили привлечь к ответственности за ее выбор

Глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» назвал произошедшее печальным и тревожным событием. По его мнению, бывший депутат и прокурор, долгие годы открыто ассоциировавшая себя с православной традицией, неожиданно отреклась от веры, что вызывает недоумение и разочарование у многих верующих. Он отметил, что Поклонская ранее активно использовала религиозную символику и православную риторику в своём публичном образе, что вызывало доверие и уважение у части общества. Теперь же, считает Иванов, создаётся впечатление, что религиозные мотивы в её деятельности могли служить лишь способом укрепить популярность.