Под видом подарка с маркетплейса: в сети активизировались злоумышленники, рассылающие фишинговые письма

Мошенники начали массово отправлять пользователям электронные письма с фишинговыми ссылками. В этих письмах злоумышленники утверждают, что человек может получить приз за свою активность на известном маркетплейсе.
В письме содержится специальная фишинговая ссылка, пишет РИА Новости. По данным агентства, переход по такой ссылке автоматически запускает процесс загрузки вредоносной программы на устройство жертвы.
Установленное вредоносное программное обеспечение предоставляет злоумышленникам возможность удаленно управлять компьютером или телефоном пользователя.
Прежде МВД перечислило главные ошибки детей и родителей при встрече с мошенниками. Распространенной ошибкой становится вера в легкие деньги через выигрыши, бонусы и донаты за репосты, что приводит к попаданию в ловушки фейковых розыгрышей. Эксперты также отметили опасность общения детей с незнакомцами в интернете, где под видом новых друзей часто скрываются злоумышленники.