Под видом подарка с маркетплейса: в сети активизировались злоумышленники, рассылающие фишинговые письма

Прежде МВД перечислило главные ошибки детей и родителей при встрече с мошенниками. Распространенной ошибкой становится вера в легкие деньги через выигрыши, бонусы и донаты за репосты, что приводит к попаданию в ловушки фейковых розыгрышей. Эксперты также отметили опасность общения детей с незнакомцами в интернете, где под видом новых друзей часто скрываются злоумышленники.