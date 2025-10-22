Ричмонд
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области

В Пхеньяне школьники запустили фонарики в честь военнослужащих Корейской народной армии.

Источник: Аргументы и факты

В Пхеньяне прошла патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», организованная в честь памяти и подвига военнослужащих Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Ученики школы при российском посольстве в КНДР запустили фонарики, полученные от курских школьников, по реке Тэдонган. Об этом сообщило российское посольство.

Церемония спуска фонариков дружбы состоялась 21 октября. В ней приняли участие ученики школы при российском посольстве. Фонарики были переданы в знак «сердечной благодарности» корейским воинам, освобождавшим Курскую область от украинских боевиков. Их передали сверстники из курской школы № 43 имени Георгия Жукова.

Как рассказало посольство, фонарики привезла первый заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Недавно она посетила КНДР в составе делегации партии «Справедливая Россия».