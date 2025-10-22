В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области

В Пхеньяне прошла патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», организованная в честь памяти и подвига военнослужащих Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Ученики школы при российском посольстве в КНДР запустили фонарики, полученные от курских школьников, по реке Тэдонган. Об этом сообщило российское посольство.