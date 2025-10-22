Каждый день — по 13 краж: как омским предпринимателям защитить свой бизнес

— Для защиты сотрудников, посетителей и имущества от внешних угроз — вполне. Но если мы говорим о кражах, то не стоит забывать, что есть еще такое явление как внутренние хищения. Кражи на рабочем месте тоже несут бизнесу убытки. Здесь эффективна система видеонаблюдения. Видеозаписи помогут установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности. К тому же, работники, зная, что их действия фиксируются, реже идут на преступления. С помощью камер можно удаленно наблюдать за происходящим в режиме онлайн или просматривать архив.