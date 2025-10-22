Каждый день — по 13 краж: как омским предпринимателям защитить свой бизнес

По данным прокуратуры Омской области, с января по июль этого года зарегистрировано 2694 кражи чужого имущества. Это значит, что каждый день в нашем регионе происходит в среднем 13 подобных преступлений — в частности, в магазинах, кафе, офисах.
Для города-миллионника цифра не кажется критичной. Но для конкретного предпринимателя одна кража — это риск потерять не только выручку или дорогостоящее оборудование, но и месяцы стабильной работы. Не стоит забывать, что речь идет об официальных данных — сложно предположить, сколько преступлений по тем или иным причинам не были учтены в статистике.
Так почему бизнес-объекты становятся легкой добычей для злоумышленников? Как защитить имущество и сотрудников? Об этом мы спросили у директора частного охранного предприятия «СТБ-Охрана» Юрия Сурикова.
«Первое правило эффективной безопасности — трезвая оценка реальных угроз».
— Юрий Иванович, с чего должен начать предприниматель, который всерьез задумался об охране своего бизнеса?
— Первое правило эффективной безопасности — трезвая оценка реальных угроз. Необходимо детально проанализировать, что именно может привлечь злоумышленника, где на объекте расположены «опасные» зоны, насколько легко проникнуть в помещение — через дверь, окно, вентиляцию, запасной выход. Важно также понимать, нужна ли охрана круглосуточно или только в периоды, когда на объекте нет персонала, — от этого будет зависеть комплект оборудования.
Внезапных атак, когда злоумышленник действует быстро и решительно, не тратя времени на предварительную подготовку, становится все меньше. Современный преступник часто действует продуманно: перед нападением он изучает объект, оценивая уровень защищенности и выбирая наименее охраняемые участки. И если у вас нет сигнализации, вероятность стать целью преступника значительно возрастает.
— Все это должен делать сам собственник?
— Конечно, нет. Это должен делать профессионал, ведь после осмотра объекта нужно составить план охраны. Проще говоря, определить, где и какое количество датчиков следует установить, где разместить тревожную кнопку, если она необходима, а где можно поставить пост физической охраны.
Бывает, предприниматели пренебрегают аудитом безопасности и выбирают самый недорогой вариант: нанимают для охраны человека, который относится к своим обязанностям без должного уровня ответственности и не имеет достаточной физической подготовки, чтобы оперативно отреагировать на возникшую угрозу. Или же устанавливают комплект сигнализации, не уделяя достаточного внимания дополнительным датчикам в уязвимых зонах. И этого, конечно же, мало для полноценной защиты объекта.
«Если у вас нет сигнализации, вероятность стать целью преступника значительно возрастает».
— Есть ли какая-то «база» для безопасности объекта? Такой вариант, чтобы и надежная защита была, и без излишеств?
— Лучше подходить к безопасности комплексно, интегрировать различные виды защиты.
Базовый минимум — охранная сигнализация с выездом группы реагирования. При достаточном количестве охранных датчиков — это надежный способ защиты имущества. В случае попытки проникновения через считанные минуты на объект прибудет вооруженная группа реагирования для проверки ситуации.
Дополнительно можно установить датчики протечки воды, задымления или утечки газа, которые предупредят вас о бытовой аварии на объекте. Это очень удобно, ведь есть возможность вовремя отреагировать и предотвратить серьезный ущерб.
Однако есть но: охранная сигнализация эффективна, когда объект остается без присмотра, пустует, например, ночью или в выходные. Для защиты людей и имущества в рабочее время рекомендую установить еще и кнопку тревожной сигнализации.
— И как работает кнопка тревожной сигнализации?
— Кнопка тревожной сигнализации, или тревожная кнопка, — это устройство, работающее на базе охранной сигнализации. Она бывает двух видов: стационарная устанавливается в доступном для сотрудников и незаметном для посетителей месте, а переносная выполнена в формате брелока, который можно носить с собой. Если вдруг кто-то станет угрозой для безопасности персонала, клиентов или имущества, одно нажатие на эту кнопку, и приедет вооруженная охрана.
Исходя из своего опыта, КТС (КТС — кнопка тревожной сигнализации, прим.автора) необходима на объектах, где высока вероятность конфликтов или хищений, например, супермаркеты, пункты выдачи заказов, ювелирные магазины, банки, аптеки, рестораны, АЗС и т.д. Каких случаев только не было: и с кулаками бросались, и мебелью кидались, угрожали ножом, и даже топором. Благодаря своевременному прибытию охранников людям удалось избежать страшных последствий.
— Охранная сигнализация, тревожная кнопка — этого достаточно для комплексной защиты?
— Для защиты сотрудников, посетителей и имущества от внешних угроз — вполне. Но если мы говорим о кражах, то не стоит забывать, что есть еще такое явление как внутренние хищения. Кражи на рабочем месте тоже несут бизнесу убытки. Здесь эффективна система видеонаблюдения. Видеозаписи помогут установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности. К тому же, работники, зная, что их действия фиксируются, реже идут на преступления. С помощью камер можно удаленно наблюдать за происходящим в режиме онлайн или просматривать архив.
«Безопасность — не расход, а инвестиция».
— Как думаете, может, многие предприниматели откладывают вопрос безопасности, ссылаясь на высокую стоимость?
— Системы безопасности, как автомобиль или смартфон, давно перестали быть роскошью. И, конечно, чем меньше площадь объекта, тем меньше будет стоимость оборудования и монтажа. В этом вопросе главное — выбрать грамотного подрядчика, который подберет оптимальное решение именно для вашего бизнеса.
Нужно принять одну простую вещь: безопасность — не расход, а инвестиция. Как показывает практика, компании, которые внедряют комплексную защиту, не только снижают риск краж, но и экономят — на страховке, ремонтах, внутренних расследованиях. А главное — сохраняют спокойствие.
— Как директор охранной компании с 20-летним стажем, что бы вы сказали бизнесменам, которые сомневаются в эффективности систем безопасности?
— В среднем за сутки наши группы реагирования совершают 128 выездов по сигналу «тревога». Много это или мало — решайте сами. Но если ориентироваться на те самые 13 преступлений в день, полагаю, что наличие современных охранных систем все-таки помогает избежать неприятностей и остаться вне печальной статистики.
Будьте бдительны, берегите своих сотрудников, имущество, бизнес, в который вы вложили много труда и средств — пусть ваше дело процветает в безопасности и спокойствии!