В США 32-летнюю опекуншу, совратившую ребенка, осудили на 10 лет

В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.