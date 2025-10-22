В США 32-летнюю опекуншу, совратившую ребенка, осудили на 10 лет

В США суд признал виновной 32-летнюю бывшую помощницу преподавателя Бриттани Маккенну. Об этом сообщил телеканал WBNS-TV. Женщину осудили за серию преступлений сексуального характера против несовершеннолетнего, находившегося под ее опекой.
По данным следствия, в деле фигурировали показания потерпевшего, переписка обвиняемой, а также вещественные доказательства, включая найденные следы ДНК. Эти улики, по словам прокуратуры, полностью подтвердили причастность женщины к преступлению.
Изначально Маккенна отрицала свою вину и заявляла, что не имеет отношения к инкриминируемым действиям. Однако 8 октября она изменила позицию и пошла на сделку со следствием, подписав соглашение о признании вины.
Суд приговорил Маккенну к десяти годам лишения свободы. После выхода на свободу ей предстоит регулярно отмечаться в полиции — не реже одного раза в десять дней.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.