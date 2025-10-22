Неожиданно выяснилось, чем может обернуться мода на «дуркинг» в России

В социальных сетях стремительно набирает популярность новый тренд под названием «дуркинг» — добровольная госпитализация в психиатрические клиники ради «перезагрузки» и отдыха от повседневной суеты. Молодые люди называют это своеобразным «больничным для души» и рассматривают как способ ментального детокса.
Еще недавно зумеры искали спокойствие в «монастыринге» и «болотинге» — уединении в монастырях или на природе без гаджетов. Однако теперь многие из них идут дальше и решают провести несколько дней в условиях стационара, где нет телефонов, соцсетей и бесконечного потока информации. Термин «дуркинг» происходит от разговорного «дурка» — психиатрической больницы, а западный аналог этого явления известен как grippy sock vacation, что в переводе означает «отпуск в антискользящих носках» — именно такие выдают пациентам в психиатрических отделениях.
В интернете пользователи делятся видеороликами из клиник, где показывают белые коридоры, халаты и размеренный быт. Однако, как отмечают специалисты, реальность таких «отпусков» значительно отличается от романтизированных образов.
Психиатр Петр Лацплес пояснил, что госпитализация в психиатрический стационар возможна только при наличии медицинских показаний — острых психозов или обострений хронических заболеваний. Без направления врача лечь в клинику невозможно, даже если человек сам на этом настаивает. Более того, пациент, добровольно поступивший на лечение, не может покинуть больницу по своему желанию, если врачи считают его состояние нестабильным. В таком случае учреждение вправе ходатайствовать перед судом о продлении госпитализации в недобровольном порядке.
Лацплес также подчеркнул, что последствия подобного «отдыха» могут оказаться весьма серьезными. После лечения в психиатрическом стационаре человек может столкнуться с ограничениями на управление автомобилем, владение оружием и трудоустройство в ряде профессий. Эти решения принимаются врачебной комиссией и зависят от диагноза и тяжести состояния.
Согласно постановлению правительства № 1604, противопоказаниями к вождению считаются практически все психические расстройства — от депрессии и тревожных состояний до шизофрении. Ограничения вводятся, если болезнь носит хронический или затяжной характер.
Эксперт напомнил, что даже частные клиники обязаны соблюдать те же медицинские нормы, что и государственные учреждения. Разница лишь в бытовом комфорте, а не в правилах госпитализации. Таким образом, модный «дуркинг», представляемый в сети как безобидный способ отдохнуть от жизни, на деле может привести к долгосрочным последствиям и юридическим ограничениям.
