Неожиданно выяснилось, чем может обернуться мода на «дуркинг» в России

Еще недавно зумеры искали спокойствие в «монастыринге» и «болотинге» — уединении в монастырях или на природе без гаджетов. Однако теперь многие из них идут дальше и решают провести несколько дней в условиях стационара, где нет телефонов, соцсетей и бесконечного потока информации. Термин «дуркинг» происходит от разговорного «дурка» — психиатрической больницы, а западный аналог этого явления известен как grippy sock vacation, что в переводе означает «отпуск в антискользящих носках» — именно такие выдают пациентам в психиатрических отделениях.