Пятиметровая анаконда забралась в бассейн с десятками людей в Бразилии

В Бразилии пятеро сотрудников пожарной службы поймали пятиметровую анаконду, которая спряталась в общественном бассейне. В тот момент там находились десятки людей. Об этом сообщает What’s The Jam.
Инцидент произошел в муниципалитете Риу-Кенти, штат Гояс. Змея пряталась среди камней в большом бассейне в туристической зоне.
— Им пришлось использовать кувалду, чтобы расширить узкое пространство, куда проскользнула анаконда. С помощью крючка и шеста им удалось безопасно извлечь анаконду, — говорится в материале издания.
В ходе освобождения рептилия не пострадала, позже ее выпустили в естественную среду обитания подальше от жилья.
В Таиланде трехметровый питон, которого не могли поймать больше месяца, проглотил крупную домашнюю кошку целиком и умер. Жители Паттайи обнаружили змею в придорожных кустах. Питон практически не двигался, а его живот был сильно раздут.
В Индии полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал ядовитую змею, решил сфотографироваться, но не смог пережить ее укуса. Мужчина прослужил в полиции Индаура 17 лет. У него остались жена, сын и дочь.