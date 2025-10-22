Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.