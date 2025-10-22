Мингорисполком переименовал 46 остановок в Минске. Это следует из решения Минского городского исполнительного комитета № 4072. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно решению, были переименованы 46 остановок в Минске. Так, остановочный пункт «Автовокзал “Восточный” получил название “Центр технического творчества”. Вместе с тем остановка “Детская больница” была переименована на “Станция метро “Неморшанский Сад”, “Ольшевского” — на “Проспект Пушкина”.
Остановочный пункт «Данилы Сердича» получил название «Парк 60-летия Великого Октября», «Педагогический колледж» стал называться «Парк “Космос”. Подробнее с новыми названиями остановок можно ознакомиться здесь.
Кроме того, 42 остановки получили названия. Некоторые из остановочных пунктов, получивших названия, находятся в застраиваемых районах, где пока не ходит общественный транспорт. Среди новых остановок следующие: «Поликлиника № 28» на улице Авиационной, «Цнянка-2» на улице Павлины Меделки, «Станция метро “Слуцкий Гостинец” на улице Лейтенанта Кижеватова, “Домбровка-6” на улице Владислава Голубка, “ДС “Масюковщина” на улице Владислава Голубка и ряд других.
Тем временем единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.
Кстати, с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.
Кроме того, в Минске новый способ оплаты появится в популярном автобусе с 1 ноября.