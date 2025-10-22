Мингорисполком переименовал 46 остановок в Минске

Кроме того, 42 остановки получили названия. Некоторые из остановочных пунктов, получивших названия, находятся в застраиваемых районах, где пока не ходит общественный транспорт. Среди новых остановок следующие: «Поликлиника № 28» на улице Авиационной, «Цнянка-2» на улице Павлины Меделки, «Станция метро “Слуцкий Гостинец” на улице Лейтенанта Кижеватова, “Домбровка-6” на улице Владислава Голубка, “ДС “Масюковщина” на улице Владислава Голубка и ряд других.