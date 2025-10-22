Омичи застряли в Казахстане после незапланированной посадки рейса из Турции

По информации портала om1.ru, пассажиров высадили из самолета без инструкций по дальнейшим действиям. Люди не получили четкой информации — им следует самостоятельно добираться до Омска или ожидать дополнительный рейс. В одном из турагентств уточнили, что лайнер для транспортировки пассажиров из Астаны прибудет только вечером.