Омичи застряли в Казахстане после незапланированной посадки рейса из Турции

Из-за густого тумана омский аэропорт перенаправил самолеты в другие города.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 октября аэропорт Омска приостановил прием бортов из-за неблагоприятных погодных условий. Густой туман вынудил перенаправить несколько прибывающих лайнеров на другие аэродромы. Так, рейс из Москвы приземлился в Новосибирске, из Владивостока — в Тюмени, а из турецкой Антальи — в казахстанской Астане.

По информации портала om1.ru, пассажиров высадили из самолета без инструкций по дальнейшим действиям. Люди не получили четкой информации — им следует самостоятельно добираться до Омска или ожидать дополнительный рейс. В одном из турагентств уточнили, что лайнер для транспортировки пассажиров из Астаны прибудет только вечером.

Ситуация с погодой вызвала серьезные корректировки расписания полетов. Около 10:00 табло омского аэропорта информировало о задержках девяти рейсов. По состоянию на 11:35 проблема затрагивает пять прибывающих самолетов и столько же отправляющихся. Кроме того, отменено утреннее сообщение с Астаной — речь идет о рейсах IQ5015 и IQ5016.

Ранее мы показали в фотоподборке, как туман укутал в пелену Омск.