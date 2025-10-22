В Тайшетском районе завершается ремонт моста через Бирюсу

— Этот мост крайне важен для развития транспортной системы всего района, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. — Его скорейший ввод в эксплуатацию не только обеспечит безопасность автомобилистов, но и даст импульс местной экономике. Отдельно отмечу, что по просьбе жителей села Шелехово мы добавили в проект удобные лестничные сходы для пешеходов. Сейчас ремонт идет по графику, и мы планируем завершить его уже в ноябре.