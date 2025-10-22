В Тайшетском районе завершается ремонт моста через Бирюсу

В Тайшетском районе близится к завершению масштабный ремонт моста через реку Бирюсу. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работы на стратегически важном объекте, расположенном на 35-м километре автодороги Тайшет — Шелехово — Талая — Сереброво, ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели было направлено почти 236 миллионов рублей.
— Этот мост крайне важен для развития транспортной системы всего района, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. — Его скорейший ввод в эксплуатацию не только обеспечит безопасность автомобилистов, но и даст импульс местной экономике. Отдельно отмечу, что по просьбе жителей села Шелехово мы добавили в проект удобные лестничные сходы для пешеходов. Сейчас ремонт идет по графику, и мы планируем завершить его уже в ноябре.
За время ремонта строители полностью обновили конструкцию протяженностью 276 метров: укрепили опоры, заменили полотно и деформационные швы, очистили и покрасили металлические элементы, а также уложили новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас бригады монтируют барьерные ограждения и обустраивают пешеходные спуски. Финальными штрихами станут дорожная разметка и установка знаков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что зарплаты в Иркутской области растут быстрее сибирских.