Саммит по молодежному предпринимательству пройдет в Екатеринбурге

Участников саммита «Сам решууу» ждут 7 ноября в кластере «Салют».

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

7 ноября в екатеринбургском молодежном кластере «Салют» состоится саммит по молодежному предпринимательству «Сам решууу», где выступят ведущие эксперты и предприниматели Свердловской области. Участниками станут молодые уральцы в возрасте от 14 до 26 лет, которые хотят попробовать себя в бизнесе и сделать первый шаг к реализации своих проектов.

Среди приглашенных спикеров — известный видеоблогер и музыкант Максим Лутчак, эксперт по маркетплейсам Илья Князев, создатель бренда Lapochka Drinks Антон Балыклов и другие.

Для участия в саммите необходимо зарегистрироваться на сайте.