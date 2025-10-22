Саммит по молодежному предпринимательству пройдет в Екатеринбурге

7 ноября в екатеринбургском молодежном кластере «Салют» состоится саммит по молодежному предпринимательству «Сам решууу», где выступят ведущие эксперты и предприниматели Свердловской области. Участниками станут молодые уральцы в возрасте от 14 до 26 лет, которые хотят попробовать себя в бизнесе и сделать первый шаг к реализации своих проектов.