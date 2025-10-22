Ментцен напомнил Сикорскому о визите Нетаньяху после угроз в адрес Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выборочно следует указаниями Международного уголовного суда, угрожая российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил польский депутат Славомир Ментцен.
Парламентарий напомнил, что МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако при этом правительство Польши все равно пригласило его на годовщину освобождения концлагеря Освенцим и гарантировало ему безопасность во время пребывания в стране.
— Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России? — написал Ментцен в личном блоге в социальной сети Х.
Ранее Сикорский заявил, что Польша не может гарантировать безопасность пролета самолета, на борту которого будет находиться Владимир Путин, направляющийся на саммит с американским президентом Дональдом Трампом в Будапешт.
В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что польское правительство готово совершать террористические акты.