Экипаж танка 15 часов лежал у подбитой машины, отбиваясь от обстрелов ВСУ

Экипаж танкового батальона Южного военного округа, выполнявший задачу в интересах группировки войск России «Центр», попал под огонь противника. По словам старшего механика-водителя с позывным «Колючий», их машина была поражена противотанковой ракетой, а после попадания танкисты оказались под обстрелом и провели более 15 часов под горящим танком.
Военнослужащий рассказал, что экипаж выполнял задачу по прокладке дороги с использованием модульного комплекса динамической защиты «Нож». Однако, не доехав до цели, танк был поражен противотанковой управляемой ракетой, которая попала в башню. После взрыва машина загорелась, командир получил ранение, сам механик-водитель также пострадал.
По словам бойца, все это время противник продолжал обстреливать место происшествия, применяя FPV-дроны и сбрасывая боеприпасы на поврежденную технику. Только к вечеру экипажу удалось выбраться из-под танка и покинуть поле боя.
За проявленные мужество и стойкость старший механик-водитель был награжден медалью «За отвагу», передает РИА Новости.
