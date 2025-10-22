Экипаж танка 15 часов лежал у подбитой машины, отбиваясь от обстрелов ВСУ

Ранее солдат армии России с позывным «Чечен» вышел из окружения в зоне специальной военной операции на Украине и 12 дней тащил с собой тело павшего в бою сослуживца «Татарина». Он записал видео, на котором объяснил, что делал это из-за данного его матери обещания.