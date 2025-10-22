В Москве выдали разрешение на строительство дома по программе реновации в Перово

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.