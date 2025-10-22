Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 22 октября 2025:
1. Смена членов правительства в Молдове — очередная интрига: Люди без всякого сожаления прощаются с уходящими министрами и желают им политического забвения.
2. В Молдову вернулась теплынь +18 градусов: Сколько продлится октябрьское «бабье лето».
3. Автомобильная шмекерия молдавской власти: Сначала напугали, потом «передумали» — как людей заставили массово покупать новые автомобили.
4. Партия власти выдвигает в парламент Молдовы только богатых кандидатов, которым чужды беды народа: Депутат ПАС Марчел Спатарь похвастался своими доходами.
5. «Счастье» привалило: В следующем году запустят второй радар, купленный Молдовой, вместо первого, неработающего — на хлеб пенсионерам денег не осталось.
В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».
Валериу Реницэ, пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина, прокомментировал для «КП» намерение Санду судиться с телеведущим из-за критики в свой адрес (далее…).
Эволюция по Тэнасе: Евроинтеграция в Молдове — это для умных, сомнения для остальных.
Эксперты в гонке за баллами по лизоблюдству создают не только культ личности Майи Санду, но даже культ партии PAS (далее…).
В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.
Похоже, осень решила подарить жителям Молдовы несколько тёплых дней (далее…).