Мошенники начали выводить украденные деньги через друзей и родственников жертв

Мошенники в России начали обходить банковские блокировки и выводить украденные деньги через друзей и родственников жертв. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе Т-банка.
Уточняется, что аферисты говорят жертве обратиться за помощью к родственнику или другу. После этого человек просит знакомого перевести средства на указанные реквизиты, придумывая различные убедительные предлоги.
Также мошенники активно используют схему про «безопасную ячейку». Это аналогично «безопасному счету», на который жертва переводит деньги, чтобы сохранить средства, однако в итоге они попадают в руки мошенников, передает РБК.
В МВД рассказали, что сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги — основные ошибки подростков, которые облегчают задачу аферистам в Сети. Дети часто делятся персональными данными, а также попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что отказ от личных встреч при длительном общении и подозрительно идеализированные анкеты — признаки мошенников на сайтах знакомств. При этом злоумышленники зачастую пытаются вывести переписку в мессенджеры.