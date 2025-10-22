Мошенники начали выводить украденные деньги через друзей и родственников жертв

В МВД рассказали, что сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги — основные ошибки подростков, которые облегчают задачу аферистам в Сети. Дети часто делятся персональными данными, а также попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем.