Лукашенко подписал указ об обязательной маркировке ювелирных изделий в Беларуси

Согласно указу, маркировка будет проводиться в момент изготовления ювелирных и других изделий (исключением являются индивидуальные заказы), их ввозе в Беларусь для реализации. Также изделия будут маркировать и при вывозе из страны, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации. Вместе с тем были определены перечень ювелирных изделий, обращение которых возможно без маркировки, а также способы маркировки.