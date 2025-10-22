Лукашенко подписал указ об обязательной маркировке ювелирных изделий в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября, во вторник, подписал указ № 378 «О маркировке ювелирных и других изделий» в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
«В целях обеспечения законности оборота таких изделий с 1 января 2026 года будет производиться их обязательная маркировка с помощью средств идентификации», — уточнили в сообщении.
Согласно указу, маркировка будет проводиться в момент изготовления ювелирных и других изделий (исключением являются индивидуальные заказы), их ввозе в Беларусь для реализации. Также изделия будут маркировать и при вывозе из страны, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации. Вместе с тем были определены перечень ювелирных изделий, обращение которых возможно без маркировки, а также способы маркировки.
В пресс-службе уточнили: указом устанавливаются новые подходы к регулированию сферы обращения ювелирных изделий, контроль законности их оборота от момента изготовления (ввоза) до реализации. Новые подходы способствуют защите потребителей от недобросовестных продавцов.
Ранее Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры: местоположение, наличие балкона, вид из окна, класс жилья.
Кстати, с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.
Вместе с тем белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.