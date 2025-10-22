Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школам Кубани передали 35 новых автобусов

Все автобусы отечественного производства.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре прошла церемония передачи образовательным учреждениям 35 новых автобусов. На них будут доезжать до школ и обратно дети из 15 муниципалитетов.

«В Краснодарском крае один из крупнейших в стране парков школьных автобусов — порядка 1350 машин. Большое число учеников и естественная изношенность техники требуют от региона больших обновлений», — рассказала на церемонии и.о. вице-губернатора Кубани Анна Минькова.

Чиновница также добавила, что власти разрабатывают новые маршруты и выводят на линии дополнительный транспорт, чтобы сделать дорогу детей удобнее.

Все автобусы российского производства, оснащены тахографами и отечественной системой навигации.