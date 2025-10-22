В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения IT-парка ознакомился с проектами, направленными на широкое внедрение технологий ИИ в деятельность министерств и ведомств, а также в другие сферы экономики и социальной жизни страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Лидер страны отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций.
Один из важнейших факторов развития сферы — подготовка квалифицированных кадров. На это направлен проект кластера «Университет — промышленность — международное сотрудничество». В рамках этой инициативы предусмотрено повышение уровня AI-грамотности учащихся, совершенствование квалификации педагогов, разработка профильных учебных пособий и подготовка современных специалистов сферы.
Также Шавкату Мирзиёеву представили образовательную платформу «AI Maktab» для обучения молодежи цифровым навыкам и современным профессиям. С ее помощью пользователи смогут получать дистанционное образование по десяткам направлений: от разработчика виртуальных помощников и цифрового маркетолога до AI-контентмейкера и бизнес-аналитика.
«Президент отметил важность расширения подобных программ и привлечения инновационного потенциала молодежи к развитию ключевых отраслей. Кроме того, было обращено внимание на ожидаемые результаты от создания научно-учебных лабораторий в области ИИ. Обсуждены текущие проекты, реализуемые в этом направлении коммерческими банками. Подчеркнуто, что в ближайшей перспективе необходимо шире развивать подобные исследовательские и практические инициативы в вузах страны», — говорится в сообщении.
Глава республики также ознакомился с инновационными проектами талантливой молодежи — «PromptLab», «Detecting-AI.com» и «KotibAI».
Как отмечалось, подобные программы и приложения создают большие возможности для повышения эффективности труда, расширения источников дохода и упрощения интеллектуальной деятельности как в небольших командах, так и в крупных компаниях. В настоящее время эти отечественные разработки уже применяют в финучреждениях, строительной отрасли и в работе творческих коллективов.
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные инициативы и проекты, дал рекомендации и поручения по ускорению внедрения искусственного интеллекта.