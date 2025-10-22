В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов

Как отмечалось, подобные программы и приложения создают большие возможности для повышения эффективности труда, расширения источников дохода и упрощения интеллектуальной деятельности как в небольших командах, так и в крупных компаниях. В настоящее время эти отечественные разработки уже применяют в финучреждениях, строительной отрасли и в работе творческих коллективов.