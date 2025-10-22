Ричмонд
В Полтавской области сообщили о повреждении объектов нефтегазовой отрасли

Украинские СМИ проинформировали о взрывах в Киеве, Кременчуге и Каневе.

Источник: Аргументы и факты

Несколько объектов предприятий нефтегазовой отрасли Украины получили повреждения в Полтавской области на Украине, сообщил глава региональной военной администрации Владимир Когут.

«Повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе», — уточнил украинский чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

На карте министерства цифровой трансформации Украины отмечено, что режим воздушной тревоги объявлен во всех регионах. В Полтавской области он действует более четырёх часов.

В украинских СМИ появилась информация о взрывах в городе Кременчуге, который находится в указанном регионе. Кроме того, сообщается о таких же инцидентах в Киеве и Каневе (Черкасская область).

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября украинская пресса проинформировала, что взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области и столице Украины.