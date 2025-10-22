С пассажиров Южного автовокзала в Екатеринбурге стали брать дополнительные деньги

Об этом рассказали сами клиенты транспортного хаба. На самом транспортом предприятии сообщили, что дополнительная плата взимается с пассажиров за предоставление на сайте сервиса по оформлению и оплате электронных билетов, информационных услуг.
«В него включены стоимость услуг платежных систем и расходы на поддержку и развитие сервиса, а также дистанционную продажу и возврат билетов», — сообщили Е1 на автовокзале. В свердловском минтрансе заявили, что Южный автовокзал ввел дополнительный сбор в рамках своей хоздеятельности.