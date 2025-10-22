Челябинские врачи спасли пациента с растянутым кишечником

Операция прошла в два этапа. «Первым этапом нам пришлось удалить нефункционирующий и растянутый толстый кишечник, чей размер в три раза превышал размеры здорового органа. Через полгода мы провели вторую операцию. Из тонкой кишки нами был сформирован резервуар, который частично возьмет на себя функцию толстой кишки, а в дальнейшем полностью компенсирует функцию толстого кишечника. Этот случай стал насколько уникальным, настолько и сложным», — рассказал заведующий хирургическим отделением ГБ № 3 Петр Гришин.