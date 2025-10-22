Челябинские врачи спасли пациента с растянутым кишечником

Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Пациент поступил в хирургическое отделение горбольницы № 3 с жалобами на боли в животе и тяжелой кишечной непроходимостью. Во время операции врачи диагностировали у мужчины болезнь Гиршпрунга. Она характеризуется отсутствием или крайне малым количеством нервных сплетений в стенках кишечника, что приводит к нарушению перистальтики.
Операция прошла в два этапа. «Первым этапом нам пришлось удалить нефункционирующий и растянутый толстый кишечник, чей размер в три раза превышал размеры здорового органа. Через полгода мы провели вторую операцию. Из тонкой кишки нами был сформирован резервуар, который частично возьмет на себя функцию толстой кишки, а в дальнейшем полностью компенсирует функцию толстого кишечника. Этот случай стал насколько уникальным, настолько и сложным», — рассказал заведующий хирургическим отделением ГБ № 3 Петр Гришин.
С момента выписки пациента прошло пять месяцев. Мужчина восстановился и вернулся к работе и обычному образу жизни.