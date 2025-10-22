«Кричала от боли». Как нашли туристку на Иремеле

21-го октября на горе Большой Иремель благополучно закончились поиски пропавшей Полины Захаровой из Челябинской области. Женщину искали почти 4 дня. О том, в каком состоянии нашли ее, что пережила и как она сейчас рассказал ufa.aif.ru друг туристки Михаил Куликовский.
Мужчина принимал непосредственное участие в поисках, к которым присоединился ночью 19-го октября. Именно он и друзья Полины первыми увидели женщину.
18-го октября Полина отправилась на гору Большой Иремель в составе группы, однако в какой-то момент отделилась и решила продолжить путь самостоятельно. Она успешно поднялась на вершину, но потеряла ориентировку во время спуска. Как оказалось, во время нисхождения женщина подумала, что движется в неверном направлении и снова поднялась на вершину, где и осталась ночевать между камней. Погода в тот момент оставляла желать лучшего — был снег и сильный ветер.
К рассвету туристка снова спустилась с горы, но не в нужную сторону, а к болотам — там же она и провела вторую ночь.
Поняв на следующий день, что находится на обратной стороне, Полина приняла решение обходить гору, так как на ещё один подъем не было сил. Плюс ко всему, дорога на вершину была покрыта льдом.
«Мы эти дни видели ее следы и поняли ее логику, а потому стали искать там, где она может оказаться, а не только там, где были ее следы. И там и нашли. Она шла сама несмотря на обморожение ног. Третью ночь она уже готовила место из лапника», — поделился Михаил.
По словам мужчины, Полина является знающим туристом с закаленным характером — это один из факторов, который помог ей справиться почти 4 дня без еды и крыши над головой.
«Она опытный турист и сильная волей. Только потому и выжила», — поделился мужчина.
Когда уроженку Челябинской области обнаружили 22-го октября, много слов не было. Женщина обнимала друзей и не могла поверить в происходящее.
«Она держалась очень стойко. Она, конечно, обнимала нас, но слез не было. Думаю, они закончились в первую ночь. То, что она пережила — сложно представить», — рассказал Михаил.
Друзья и спасатели помогли туристке прийти в себя, успокоиться и отогреть ноги, после чего Полина вышла из состояния шока и почувствовала боль.
Затем, сначала на квадроцикле, а затем на автомобиле «УАЗ» туристку эвакуировали до деревни Тюлюк. В пути Полина окончательно вышла из состояния шока и не смогла сдерживать эмоции от боли.
«Когда сотрудники МЧС Усть-Катавского ПСО эвакуировали ее на квадроцикле она кричала от боли от малейшей тряски», — рассказал друг Полины.
Женщину привезли в деревню Тюлюк, где её уже ждали медики и на бригаде скорой помощи транспортировали в местную больницу.
У уроженки Челябинской области диагностировали обморожение ног 2-ой степени и переутомление. На данный момент она находится в медучреждении г. Юрюзань.
Поиски Полины организовали ее друзья, с которыми она изначально отправилась на Иремель. На это время всем поисковикам предоставили бесплатный ночлег на одной из баз горного приюта. В Поселке, рядом с которым находится гора, помогали все неравнодушные люди.