«Кричала от боли». Как нашли туристку на Иремеле

«Мы эти дни видели ее следы и поняли ее логику, а потому стали искать там, где она может оказаться, а не только там, где были ее следы. И там и нашли. Она шла сама несмотря на обморожение ног. Третью ночь она уже готовила место из лапника», — поделился Михаил.