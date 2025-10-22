С погибшим на СВО бойцом простятся в Оконешниковском районе Омской области

23 октября жители Оконешниковского района проводят в последний путь гвардии рядового Артема Симмуля, погибшего в ходе специальной военной операции. Скорбное известие опубликовала местная администрация.
Героически погибшему в мае 2025 года Артему Симмулю было 37 лет. Мужчина родился в селе Золотая Нива Оконешниковского района, и работал разнорабочим в администрации Сергеевского сельского поселения. В октябре 2023 года подписал контракт и убыл в зону проведения специальной военной операции. В свой последний бой с украинскими нацистами Артем вступил вблизи населенного пункта Шевченко на территории Донецкой Народной Республики.
Траурная церемония пройдет в 11:00 по адресу: село Золотая Нива, ул. Зелена, 60, возле памятника воинам-освободителям, сообщает администрация Оконешниковский район.
Редакция «КП в Омске» выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего Артема Симмуля.