С погибшим на СВО бойцом простятся в Оконешниковском районе Омской области

Героически погибшему в мае 2025 года Артему Симмулю было 37 лет. Мужчина родился в селе Золотая Нива Оконешниковского района, и работал разнорабочим в администрации Сергеевского сельского поселения. В октябре 2023 года подписал контракт и убыл в зону проведения специальной военной операции. В свой последний бой с украинскими нацистами Артем вступил вблизи населенного пункта Шевченко на территории Донецкой Народной Республики.