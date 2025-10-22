Из Ростовской области экспортировали более 11 тонн мороженой рыбы

Солидную партию мороженой рыбы отправили из Ростовской области за границу. Как рассказали в управлении Россельхознадзора по региону, в период с 13 по 17 октября в местах полного таможенного оформления было досмотрено и оформлено две партии груза.
Общий вес мороженой рыбы составил 11,5 тонн. Восемь тонн ушли в Сербию, а три с половиной — в Абхазию.
— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она соответствует всем требованиям стран-импортеров, — сказали в Россельхознадзоре.
