Из Ростовской области экспортировали более 11 тонн мороженой рыбы

Рыба из Ростовской области попадет на прилавки Сербии и Абхазии.

Источник: Комсомольская правда

Солидную партию мороженой рыбы отправили из Ростовской области за границу. Как рассказали в управлении Россельхознадзора по региону, в период с 13 по 17 октября в местах полного таможенного оформления было досмотрено и оформлено две партии груза.

Общий вес мороженой рыбы составил 11,5 тонн. Восемь тонн ушли в Сербию, а три с половиной — в Абхазию.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она соответствует всем требованиям стран-импортеров, — сказали в Россельхознадзоре.

