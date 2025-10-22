Реку с крокодилами в Австралии признали пригодной для соревнований на ОИ

Сообщается, что национальная организация, отвечающая за строительство олимпийских спортивных объектов (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA), сочла пригодной реку для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Специалисты проверили все необходимые характеристики реки и признали ее соответствующей требованиям международной федерации гребного спорта. Премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли, в свою очередь, заверил, что будет проведена борьба с крокодилами, населяющими реку, чтобы устранить угрозу.