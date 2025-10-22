Реку с крокодилами в Австралии признали пригодной для соревнований на ОИ

В Австралии река Фицрой, где водятся крокодилы, признана пригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, пишет The Australian.
Сообщается, что национальная организация, отвечающая за строительство олимпийских спортивных объектов (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA), сочла пригодной реку для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Специалисты проверили все необходимые характеристики реки и признали ее соответствующей требованиям международной федерации гребного спорта. Премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли, в свою очередь, заверил, что будет проведена борьба с крокодилами, населяющими реку, чтобы устранить угрозу.
Напомним, что в апреле Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнования в рамках Олимпийских игр 2032 года.
Летом 2021 года в ходе 138-й сессии МОК столицей XXXV летних Олимпийских игр объявили австралийский Брисбен.