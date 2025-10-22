Челябинский педиатр рассказала, чем кормить ребёнка при ОРВИ

По словам педиатра, при повышенной температуре, потливости и интоксикации организм ребёнка быстро теряет жидкость, поэтому самое главное — обильное питьё.
Ребёнку стоит часто предлагать тёплую жидкость небольшими порциями. Подойдут некрепкий чай с лимоном или малиной, компот из сухофруктов без сахара, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника или минеральная вода без газа. А вот сладкие газированные напитки и пакетированные соки лучше исключить — они раздражают желудок и могут усилить воспаление.
Питание во время болезни должно быть лёгким и привычным. Подойдут овощные супы-пюре, некрепкие бульоны, каши на воде или с добавлением молока, пюре из кабачков, брокколи или цветной капусты, печёные яблоки, а также натуральные кисломолочные продукты без добавок — йогурт, кефир, творог.
— Кормите ребёнка чаще, но маленькими порциями. Если он отказывается от еды — не настаивайте. Отсутствие аппетита помогает организму сосредоточить силы на борьбе с вирусом, — пояснила Ольга Алексеева.
Когда острый период болезни пройдёт и аппетит начнёт возвращаться, сделайте упор на молочные и растительные продукты, а также постепенно добавляйте нежирные источники белка — куриную грудку, индейку и рыбу. Их стоит запекать, тушить или готовить на пару.
Родители нередко обращаются к врачам с самыми неожиданными вопросами. Порой речь идёт о народных способах лечения, которые многие помнят ещё с детства. Педиатр из Челябинской области Марина Семенкова рассказала, какие методы действительно могут помочь ребёнку, а какие только навредят.