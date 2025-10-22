Челябинский педиатр рассказала, чем кормить ребёнка при ОРВИ

Во время болезни у ребёнка часто пропадает аппетит, и это нормальная реакция организма на инфекцию. В такие дни важно не заставлять малыша есть, но обязательно нужно обеспечить достаточное питьё. О том, как кормить ребёнка во время ОРВИ, рассказала заведующая педиатрическим отделением детской городской клинической поликлиники № 9 Челябинска Ольга Алексеева.